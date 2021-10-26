«Ни в какие рамки!»: Археолога возмутило решение суда Амстердама по скифскому золоту
Директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал НСН, что современный принцип хранения коллекций – их неделимость.
Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. В суде объяснили, что, хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как стала независимой в 1991 году. При этом адвокат крымских музеев заявил, что экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.
Директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в случае со скифским золотом современный принцип хранения коллекций уничтожен на корню.
«Любой человек, который знаком с археологией и сферой музейного дела, всегда вам скажет, что вне зависимости от того, где – в России, на Украине, в Голландии или какой-то другой стране – есть единый современный принцип. Это – неделимость коллекции. Идеальный вариант: то, что было найдено вместе, сдано в один музей и хранится там. В данном случае этот принцип был уничтожен на корню. Ценна вещь не сама о себе, а в комплексе. И не важно, золото это или нет. Это сосуды, оружие, украшения, в том числе, драгоценное. Главное, чтобы это был комплекс. Это самое ценное. Комплексы разорваны, причём не только по вещам. Есть деревянный сосуд один, который был найден во фрагментах. И все они остались в Бахчисарае. А лучший выбрали для выставки. И, если следовать этому решению, он поедет в Киев. То есть, предмет «расчленён». Это ни в какие рамки не укладывается с точки зрения музейной этики мирового уровня. А это только политическое решение», - заявил эксперт.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что есть примеры, когда интересные важные захоронения или другие находки были искусственно разорваны. Но это, по словам Зайцева, не должно распространяться на скифское золото. Оно должно остаться в Крыму, уверен археолог.
«Это была практика, в основном, XIX века. И отчасти XX, когда при Советском Союзе изымались золотые вещи в крупные музеи. Сейчас такой практики нет. Комплексы должны находиться вместе – в одном музее. А здесь этот принцип на корню попран. Скифское золото должно быть в Крыму. Повторяю, тут принцип единства и альтернативы нет», - резюмировал эксперт.
В начале февраля 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову – до решения суда или соглашения между сторонами. Разбирательства по этому делу возобновилось в конце 2019 года.
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