«Ни в какие рамки!»: Археолога возмутило решение суда Амстердама по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. В суде объяснили, что, хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как стала независимой в 1991 году. При этом адвокат крымских музеев заявил, что экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.

Директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в случае со скифским золотом современный принцип хранения коллекций уничтожен на корню.

«Любой человек, который знаком с археологией и сферой музейного дела, всегда вам скажет, что вне зависимости от того, где – в России, на Украине, в Голландии или какой-то другой стране – есть единый современный принцип. Это – неделимость коллекции. Идеальный вариант: то, что было найдено вместе, сдано в один музей и хранится там. В данном случае этот принцип был уничтожен на корню. Ценна вещь не сама о себе, а в комплексе. И не важно, золото это или нет. Это сосуды, оружие, украшения, в том числе, драгоценное. Главное, чтобы это был комплекс. Это самое ценное. Комплексы разорваны, причём не только по вещам. Есть деревянный сосуд один, который был найден во фрагментах. И все они остались в Бахчисарае. А лучший выбрали для выставки. И, если следовать этому решению, он поедет в Киев. То есть, предмет «расчленён». Это ни в какие рамки не укладывается с точки зрения музейной этики мирового уровня. А это только политическое решение», - заявил эксперт.