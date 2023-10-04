Вонь и беспредел: Хавки жалуются на тульскую Рублевку, а Оболенск - на дорогу смерти

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Подмосковный поселок Оболенск считается территорией Серпухова, однако близость к столице не помешала местным властям «отрезать» более 50 домов от цивилизации.

Микрорайон Золотая Роща отделен от остальной части поселка дорогой, на которой нет ни одного пешеходного перехода. В итоге более 30 детей не могут попасть в школу, детсад, больницу и даже на детскую площадку. Для этого малышам надо перебегать дорогу, по которой без всяких ограничений носятся машины. Ну а родители, естественно, не хотят рисковать их жизнями.

«Это частные дома, в которых круглогодично живут люди. Там много детей, они ходят в Оболенскую школу, в детский сад. Путь туда лежит через оживленную дорогу, по которой ездят машины, там нет никаких ограничительных знаков. Каждый раз дети просто перебегают эту дорогу на свой страх и риск. У дороги есть изгиб, и она не просматривается далеко. Даже взрослым страшно ходить, а детей страшно отпускать. Мы просили нарисовать переход, в идеале с лежачими полицейскими, и каждый раз от разных инстанций ответ один: отсутствует освещение и пешеходная дорожка, а без этих требований нельзя делать пешеходный переход. При этом денег на дорожку и освещение у них нет. В итоге мы не можем даже выпустить детей погулять на площадке, потом что это тоже через дорогу надо переходить. Больница через дорогу, вся основная часть поселка по ту сторону, на светлой стороне», - разводит руками местная жительница Евгения Состина.

Мы обратились к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву с просьбой разрешить этот парадокс.

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На днях к нам пришел сигнал бедствия из села Хавки Тульской области. Горе-бизнесмены построили рядом коттеджный поселок, который называют местной Рублевкой, при этом они не придумали ничего лучше, как сливать канализацию в деревню. Септик там давно прохудился, в итоге нечистоты заливают огороды местных жителей, а живописные пруды превратились в зловонные болота. При этом «рублевские» годами игнорируют жалобы возмущенных людей, а местные власти закрывают глаза на беспредел.

«Этот поселок называют местной Рублевкой, там кто-то из чиновников живет, но у них–то не воняет, воняет у нас, все идет в септик, а он стоит фактически в деревне, они повыше на горочке. Там три колодца рядом с септиком, они прохудились, из них все сочится, это все течет просто по земле, по огородам людей, все как-то приспосабливаются, роют канавы. Это происходит из года в год, особенно страшно весной, когда идет половодье. В этом году творился полный беспредел, вонь стоит невозможная, не знаешь уже, как сажать на огородах. У людей колодцы: когда включаешь воду горячую помыться, от нее уже идет стойкий канализационный запах, вообще кошмар какой-то», - рассказала НСН местная жительница Елена Холоднова.

НСН переадресовала ее вопросы тульскому губернатору Алексею Дюмину.