Один из создателей сериала «Симпсоны» умер от коронавируса
Сценарист мультсериала «Симпсоны» Марк Уилморт ушел из жизни 30 января на 58-м году жизни.
«Он скончался, борясь с коронавирусом и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет», — написал его брат комик Ларри Уилмор в Twitter.
Уилморт начал работать над «Симпсонами» в 2002 году, он объединял в себе профессии сценариста и исполнительного продюсера популярного мультсериала. За один из эпизодов Уилморт получил премию «Эмми».
Ранее сообщалось о смерти продюсера Дэвида Ридчарсона, который также работал над мультсериалом «Симпсоны».
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