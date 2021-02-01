Один из создателей сериала «Симпсоны» умер от коронавируса

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Марк Уилморт ушел из жизни 30 января на 58-м году жизни.

«Он скончался, борясь с коронавирусом и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет», — написал его брат комик Ларри Уилмор в Twitter.

Уилморт начал работать над «Симпсонами» в 2002 году, он объединял в себе профессии сценариста и исполнительного продюсера популярного мультсериала. За один из эпизодов Уилморт получил премию «Эмми».

Ранее сообщалось о смерти продюсера Дэвида Ридчарсона, который также работал над мультсериалом «Симпсоны».



