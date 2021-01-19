Умер один из сценаристов «Симпсонов»

Дэвид Ричардсон, исполнительный продюсер и сценарист многих комедийных шоу, включая мультсериал «Симпсоны», скончался на 66 году жизни. Об этом сообщает портал Deadline.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет издание.

Кроме «Симпсонов» Ричардсон работал над сериалами «Пустое гнездо», «Малкольм в центре внимания», «Два с половиной человека» и «С Значит Семья».

Недавно Дэвид Ричардсон закончил работу над пятым сезоном мультсериала «С Значит Семья», премьера которого в ближайшее время состоится на Netflix.

