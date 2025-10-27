Один из последователей блогера Алекса Лесли получил 1,5 года колонии

Тверской районный суд Москвы признал одного из участников тренингов секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова) виновным в совершении насильственных действий сексуализированного характера. Об этом сообщает RT.

Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Речь идёт об Алексее Башине, который бы арестован 28 июня на фоне публикаций СМИ о массовых случаях домогательств в центре столицы. В деле говорится, что он участвовал в съёмках видеороликов, в которых незнакомцы агрессивно приставали к девушкам, предлая им интимную близость и допуская физические контакты без согласия.

По решению суда, Башин был приговорён к лишению свободы сроком на год и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что в России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли, пишут «Известия».

