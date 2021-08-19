Один человек пострадал из-за грозы в Москве
19 августа 202102:05
Жительница Москвы получила травмы и была госпитализирована после грозы 18 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
На 49-летнюю женщину на северо-западе мегаполиса упало дерево, она получила перелом ребер и травму головы. Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Как сообщалось, около сотни деревьев упали в результате сильного ветра и грозы в Московской области, повреждено 15 автомобилей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru