Один человек пострадал из-за грозы в Москве

На 49-летнюю женщину на северо-западе мегаполиса упало дерево, она получила перелом ребер и травму головы. Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, около сотни деревьев упали в результате сильного ветра и грозы в Московской области, повреждено 15 автомобилей.

