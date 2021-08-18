Около сотни деревьев упало из-за сильной грозы в Подмосковье

Около сотни деревьев упали в результате сильного ветра и грозы в Московской области, повреждено 15 автомобилей, однако электричество не отключалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах области.

Московские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности, синоптики и спасатели предупреждали жителей региона о ливне, грозе, граде и ветре с до 25 м/с. Непогода, по имеющимся прогнозам, может продлиться до утра четверга.

"Произошло падение 100 деревьев в 19 муниципальных образованиях. Все деревья убраны с проезжих частей, тротуаров и линий электропередач. Производится дораспиловка и уборка", - передает РИА Новости сообщение экстренных служб.

