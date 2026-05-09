Китай и Россия нарастили товарооборот на 19,7% за четыре месяца
Товарооборот Китая и России с начала года вырос почти на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Отмечается, что в январе-апреле товарооборот увеличился в годовом исчислении на 19,7%. Он достиг $85,24 млрд.
Экспорт китайской продукции в Россию за четыре месяца вырос на 23,1%, до $37,83 млрд. При этом импорт товаров из России в Китай стал больше на 17% и составил около $47,41 млрд.
Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал НСН, что товарооборот между Китаем и Евросоюзом в прошлом году составил около $760 млрд.
