Китай и Россия нарастили товарооборот на 19,7% за четыре месяца

Товарооборот Китая и России с начала года вырос почти на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что в январе-апреле товарооборот увеличился в годовом исчислении на 19,7%. Он достиг $85,24 млрд.

Экспорт китайской продукции в Россию за четыре месяца вырос на 23,1%, до $37,83 млрд. При этом импорт товаров из России в Китай стал больше на 17% и составил около $47,41 млрд.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал НСН, что товарооборот между Китаем и Евросоюзом в прошлом году составил около $760 млрд.

