Оставшиеся без тепла жители Климовска не будут платить за отопление за январь

Ранее в Климовске десятки домов остались без отопления из-за коммунальной аварии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Местные власти узнали о ЧП спустя сутки. После ограничения теплоснабжения было возбуждено уголовное дело против сотрудников закрытого акционерного общества котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Перерасчет пройдет в автоматическом режиме.

Губернатор также сообщил, что в разных частях Подольска ведут перекладку труб, работу на магистралях, центральном тепловом пункте и в подвалах домов, чтобы как можно скорее вернуть тепло жителям. После срочных мер специалисты перейдут к системной работе и начнут приводить в порядок сети по всему городу.

