Оставшиеся без тепла жители Климовска не будут платить за отопление за январь
Жителей микрорайона Климовск в подмосковном Подольске освободят от платы за отопление за январь. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее в Климовске десятки домов остались без отопления из-за коммунальной аварии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Местные власти узнали о ЧП спустя сутки. После ограничения теплоснабжения было возбуждено уголовное дело против сотрудников закрытого акционерного общества котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования.
«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Перерасчет пройдет в автоматическом режиме.
Губернатор также сообщил, что в разных частях Подольска ведут перекладку труб, работу на магистралях, центральном тепловом пункте и в подвалах домов, чтобы как можно скорее вернуть тепло жителям. После срочных мер специалисты перейдут к системной работе и начнут приводить в порядок сети по всему городу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru