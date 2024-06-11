Очки виртуальной реальности возглавили топ популярных игровых девайсов у россиян

Среди игровых устройств россияне в 2024 году чаще всего отдают предпочтение очкам виртуальной реальности, портативным консолям и беспроводным девайсам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «CDEK.Shopping».

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При этом большая часть товаров категории VR доставляется в Россию из ОАЭ (63,6%), Китая (19,3%) и Гонконга (17,1%). Наиболее популярные бренды - Oculus (66%), Sony (19,2%) и Pico (3,8%), недавнего релиза Apple Vision Pro нет в рейтинге.

Среди популярных брендов игровых консолей россияне отдают предпочтение Sony (60,5%), Asus (16,1%) и One X Player (6,1%), а в категории портативных приставок лидидируют марки Asus, Valve, Sony и Lenovo.

Ранее сообщалось, что компания Apple вдвое сократила поставки гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, фактически признав провал проекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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