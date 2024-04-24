Apple сократила поставки Vision Pro в два раза из-за снижения интереса к очкам

Компания Apple вдвое сократила поставки гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, фактически признав провал проекта, заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко в своем блоге.

Ранее в Apple планировали поставить на рынок в 2024 году 700-800 тысяч очков Vision Pro. Однако на фоне падения интереса к устройству в корпорации снизили поставки до 400-450 тысяч штук.

«Найдет покупателя»: VR-шлему от Apple предсказали популярность в России

До этого также сообщалось, что Apple планирует разработку умных очков, которые станут бюджетной версией гарнитуры Vision Pro. У девайса не будет функции трансляции на экраны AR-изображения, однако его можно будет использовать для звонков и прослушивания музыки.

Некоторые покупатели очков смешанной реальности Apple Vision Pro пожаловались на сильный дискомфорт при использовании девайса сразу после выпуска модели на рынок.

Продажи Apple Vision Pro стартовали в США 2 февраля. Стоимость очков начинается от $3499. В России модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот apple.com
ТЕГИ:ГаджетыApple

Горячие новости

Все новости

партнеры