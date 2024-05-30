PlayStation 5 принесла Sony рекордные 106 миллиардов долларов за четыре года

Продажи игровых консолей в России с начала года выросли на почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-апреле 2024 года в России было продано порядка 580 тысяч игровых приставок. По данным экспертов, к концу года объем рынка приставок не упадет ниже 40 миллиардов рублей, что станет лучшим показателем за последние годы. К слову, в 2023 году объем рынка составлял 24 миллиарда рублей.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что обсуждение идеи создания отечественной игровой консоли в России ведется, необходимо также развивать производство игр внутри страны, передает «Радиоточка НСН».

