PlayStation 5 принесла Sony рекордные 106 миллиардов долларов за четыре года
PlayStation 5 принесла Sony 106 миллиардов долларов за четыре года, сообщается на сайте компании.
В компании подсчитали, что поколение PlayStation 4 принесло Sony 107 миллиардов долларов, но за 7 лет.
Так, сегодня в PlayStation 5 зарегистрировано 2,4 миллиарда часов геймплея, в PlayStation 4 — 1,4 миллиарда часов.
Продажи игровых консолей в России с начала года выросли на почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-апреле 2024 года в России было продано порядка 580 тысяч игровых приставок. По данным экспертов, к концу года объем рынка приставок не упадет ниже 40 миллиардов рублей, что станет лучшим показателем за последние годы. К слову, в 2023 году объем рынка составлял 24 миллиарда рублей.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что обсуждение идеи создания отечественной игровой консоли в России ведется, необходимо также развивать производство игр внутри страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru