Очередной антирекорд: 669 россиян погибли за сутки от коронавируса
Очередной антирекорд по числу погибших от коронавирусной инфекции установлен в России. За сутки в стране зарегистрировали 669 смертей от COVID-19, это максимальный показатель с начала пандемии.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов от инфекции достигло 135 214.
Между тем за последние 24 часа в РФ подтвердили 21 042 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заболели 5 514 599 россиян.
Накануне в стране зафиксировали 20 616 новых случаев COVID-19, напоминает RT.
Кроме того, за минувшие сутки в России выздоровели 16 356 граждан с коронавирусом. Всего от инфекции вылечились 5 000 393 человека, под наблюдением медиков остаются 799 860 пациентов.
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Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru