Очередной антирекорд: 669 россиян погибли за сутки от коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов от инфекции достигло 135 214.

Между тем за последние 24 часа в РФ подтвердили 21 042 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заболели 5 514 599 россиян.

Накануне в стране зафиксировали 20 616 новых случаев COVID-19, напоминает RT.

Кроме того, за минувшие сутки в России выздоровели 16 356 граждан с коронавирусом. Всего от инфекции вылечились 5 000 393 человека, под наблюдением медиков остаются 799 860 пациентов.

