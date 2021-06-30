Очередной антирекорд: 669 россиян погибли за сутки от коронавируса

Очередной антирекорд по числу погибших от коронавирусной инфекции установлен в России. За сутки в стране зарегистрировали 669 смертей от COVID-19, это максимальный показатель с начала пандемии.

В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов от инфекции достигло 135 214.

Между тем за последние 24 часа в РФ подтвердили 21 042 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заболели 5 514 599 россиян.

Накануне в стране зафиксировали 20 616 новых случаев COVID-19, напоминает RT.

Кроме того, за минувшие сутки в России выздоровели 16 356 граждан с коронавирусом. Всего от инфекции вылечились 5 000 393 человека, под наблюдением медиков остаются 799 860 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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