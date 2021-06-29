В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки
Новый рекорд зафиксирован в России по числу смертей от коронавируса за сутки: за последние 24 часа в стране подтвердили 652 летальных исхода. При этом за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 20 616 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировали 5 493 557 случаев заболевания и 134 545 смертей.
Кроме того, за сутки в стране вылечились от коронавируса 14 697 человек. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 984 037.
Под медицинским наблюдением остаются 772 580 пациентов.
Накануне в РФ подтвердили 21 650 новых случаев COVID-19, напоминает RT.
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Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru