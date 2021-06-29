В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

Новый рекорд зафиксирован в России по числу смертей от коронавируса за сутки: за последние 24 часа в стране подтвердили 652 летальных исхода. При этом за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 20 616 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировали 5 493 557 случаев заболевания и 134 545 смертей.

Кроме того, за сутки в стране вылечились от коронавируса 14 697 человек. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 984 037.

Под медицинским наблюдением остаются 772 580 пациентов.

Накануне в РФ подтвердили 21 650 новых случаев COVID-19, напоминает RT.



