Очередная масштабная дезинфекция пройдёт в Москве 24 апреля

Новая, пятая по счёту, масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств в Москвепройдёт в предстоящую пятницу, 24 апреля. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН Москва.

Он подчеркнул, что дезинфицирующими препаратами будут обработаны дороги, тротуары, парковки и дворовые территории. Также специалисты продезинфицируют территории МФЦ и станции водоподготовки питьевой воды, отмечает RT.

Заммэра подчеркнул, что все препараты, используемые при обработке, безопасны для людей и животных. Кроме того, Петр Бирюков отметил, что в Москве ежедневно проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов.