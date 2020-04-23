Очередная масштабная дезинфекция пройдёт в Москве 24 апреля
Новая, пятая по счёту, масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств в Москвепройдёт в предстоящую пятницу, 24 апреля. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН Москва.
Он подчеркнул, что дезинфицирующими препаратами будут обработаны дороги, тротуары, парковки и дворовые территории. Также специалисты продезинфицируют территории МФЦ и станции водоподготовки питьевой воды, отмечает RT.
Заммэра подчеркнул, что все препараты, используемые при обработке, безопасны для людей и животных. Кроме того, Петр Бирюков отметил, что в Москве ежедневно проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов.
Ранее НСН писала, что популярный метод дезинфекции с помощью хлорной извести (хлорки) лучше не использовать в домашних условиях. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он подчеркнул, что её использование может быть оправдано в промышленных помещениях, а для обработки квартир лучше выбрать спиртосодержащие вещества, поскольку хлорка токсична и может навредить здоровью.
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