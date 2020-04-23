Очередная масштабная дезинфекция пройдёт в Москве 24 апреля

Новая, пятая по счёту, масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств в Москвепройдёт в предстоящую пятницу, 24 апреля. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН Москва.

Он подчеркнул, что дезинфицирующими препаратами будут обработаны дороги, тротуары, парковки и дворовые территории. Также специалисты продезинфицируют территории МФЦ и станции водоподготовки питьевой воды, отмечает RT.

Заммэра подчеркнул, что все препараты, используемые при обработке, безопасны для людей и животных. Кроме того, Петр Бирюков отметил, что в Москве ежедневно проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов.

Армия впервые продезинфицирует объекты в Москве

Ранее НСН писала, что популярный метод дезинфекции с помощью хлорной извести (хлорки) лучше не использовать в домашних условиях. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он подчеркнул, что её использование может быть оправдано в промышленных помещениях, а для обработки квартир лучше выбрать спиртосодержащие вещества, поскольку хлорка токсична и может навредить здоровью.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме