Армия впервые продезинфицирует объекты в Москве

Армейские подразделения проведут специальную обработку от кооронавируса промышленных предприятий в столичном регионе и Ярославской области. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в работах примут участие военнослужащие из подразделений радиационной, химической и биологической защиты, передает «Интерфакс».

Ранее об использовании ресурсов Минобороны в дезинфекции гражданских объектов в Москве и области информации не было.

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В частности, военные обработают специальными дезинфицирующими растворами конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана, Научно-производственное предприятие в Долгопрудном и оптико-механический завод в Ростове.

При этом будут использоваться спецмашины и войсковые комплекты. Все военные облачаться в костюмы индивидуальной защиты. Ранее военнослужащие того же округа организовали работы по дезинфекции на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга и Твери.

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Фото: istockphoto.com
ТЕГИ:МинобороныКоронавирусВоенные
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