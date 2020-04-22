Армия впервые продезинфицирует объекты в Москве
Армейские подразделения проведут специальную обработку от кооронавируса промышленных предприятий в столичном регионе и Ярославской области. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в работах примут участие военнослужащие из подразделений радиационной, химической и биологической защиты, передает «Интерфакс».
Ранее об использовании ресурсов Минобороны в дезинфекции гражданских объектов в Москве и области информации не было.
В частности, военные обработают специальными дезинфицирующими растворами конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана, Научно-производственное предприятие в Долгопрудном и оптико-механический завод в Ростове.
При этом будут использоваться спецмашины и войсковые комплекты. Все военные облачаться в костюмы индивидуальной защиты. Ранее военнослужащие того же округа организовали работы по дезинфекции на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга и Твери.
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