Армия впервые продезинфицирует объекты в Москве

Армейские подразделения проведут специальную обработку от кооронавируса промышленных предприятий в столичном регионе и Ярославской области. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в работах примут участие военнослужащие из подразделений радиационной, химической и биологической защиты, передает «Интерфакс».

Ранее об использовании ресурсов Минобороны в дезинфекции гражданских объектов в Москве и области информации не было.