«Очень нужно!»: Рекрутеры мечтают о российском аналоге LinkedIn

По ее словам, в «российский LinkedIn» нужно будет нагнать аудиторию. Также Минаева рассказала, почему эта платформа была востребованной в нашей стране.

«Такая платформа точно будет популярна в России, если удастся туда нагнать аудиторию. Сама идея очень нужна. LinkedIn был востребован в России, так как это была первая такая платформа с популярностью во всем мире. Это было около 10 лет назад, когда обычные социальные сети не были так развиты. В первую очередь в LinkedIn регистрировались иностранные специалисты, чтобы быть на связи со своими коллегами из других стран», - заключила эксперт.

Ранее Минаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.

