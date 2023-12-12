«Очень нужно!»: Рекрутеры мечтают о российском аналоге LinkedIn
Карьерный консультант Татьяна Минаева заявила НСН, что аналог LinkedIn точно будет пользоваться спросом в России.
Запуск аналога заблокированной сети LinkedIn станет большим благом для российских эйчаров и рекрутеров, такая платформа очень нужна, сказала в эфире НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.
Ранее стало известно, что сервис поиска работы HeadHunter тестирует социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения. Эксперты сомневаются в востребованности сервиса, пишет «Коммерсант», однако Татьяна Минаева увидела исключительно положительные моменты в возможном появлении в России аналога LinkedIn.
«Запуск такой сети будет большим благом для рекрутеров и эйчаров, потому что такие платформы себя позиционируют не как место для поиска работы, а как площадка, на которой есть информация о человеке, о его опыте работы, образовании и так далее. Если работодатели обнаружат резюме сотрудника на сайте для поиска работы, то у него возникнут вопросы, а если же он увидит общедоступный профиль, то в этом ничего криминального нет, упрекнуть работника не в чем. Однако эйчары и рекрутеры сильно этим пользуются: они находят интересный профиль, пишут и звонят человеку, даже если он сейчас работу не ищет. Если создадут полный аналог LinkedIn, то там точно будут эйчары. Такая платформа им сильно поможет в поиске интересных кандидатов», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в «российский LinkedIn» нужно будет нагнать аудиторию. Также Минаева рассказала, почему эта платформа была востребованной в нашей стране.
«Такая платформа точно будет популярна в России, если удастся туда нагнать аудиторию. Сама идея очень нужна. LinkedIn был востребован в России, так как это была первая такая платформа с популярностью во всем мире. Это было около 10 лет назад, когда обычные социальные сети не были так развиты. В первую очередь в LinkedIn регистрировались иностранные специалисты, чтобы быть на связи со своими коллегами из других стран», - заключила эксперт.
Ранее Минаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.
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