Юрист объяснил причины провала льготной ипотеки для айтишников

Ранее «Ъ» со ссылкой на банки, застройщиков и участников рынка сообщил о пониженном спросе айтишников на льготную ипотеку. В прошлом году этой услугой воспользовались пять тысяч раз почти на 45 миллиардов рублей, хотя в Минцифры планировали, будет оформлено не менее десяти тысяч кредитов.

«Я считаю, что неправильно дискриминировать какие-либо специальности, и предлагать, будь то айтишник или домохозяйка, какие-то льготные условия, потому что здесь неминуемо идет финансирование ипотеки одних частных лиц за счет других. Это была сомнительная инициатива. Мало того, что, видимо, не был проверен спрос на эту программу… Возможно, инициатива исходила от людей, которые не проводили никаких социальных исследований – просто сделали это в качестве политического жеста. Это лично мои предположения», - сказал Бутовичев.

Отвечая на вопрос о самой выгодной ипотечной программе на сегодняшний день, юрист назвал те предложения, которые связаны с детьми.

«Программы, связанные с многодетными семьями. С детьми по финансированию ипотеки на покупку квартир в новостройках – там, где ставка порядка шести процентов», - отметил он.

При этом на сегодняшний день спрос упал практически на треть, и эта тенденция наблюдается уже третий месяц.

«Даже если смотреть субъективно, то процентов на 30 упал спрос на недвижимость, и соответственно, на ипотеки тоже. Началось это в январе, и сохраняется до сих пор», - заявил собеседник.

Юрист прогнозирует снижение цен как на вторичное жилье, так и на первичное.

«Если посмотреть на статистику, то новостройки уже дешевеют. В абсолютном выражении. Даже в рублях, которые подвержены инфляции. Какой будет тренд? С одной стороны, на рынок влияет серьезное уменьшение спроса - сделки не идут, люди вынуждены снижать цены на вторичном рынке. На первичке застройщики тоже, по идее, должны следовать этому тренду, но у них за последний год себестоимость стройки и материалов выросла, все возможные стимулирующие программы они исчерпали, исчерпали маркетинговые уловки. И если они не придумают ничего нового, то цены должны пойти вниз. По разным данным, до двух третей застройщиков в новых проектах, введенных в эксплуатацию за последний год, остается не распродано, поэтому им нужно что-то придумать», - заключил Бутовичев.

Согласно его прогнозу, к концу года цены снизятся приблизительно на 10%.

