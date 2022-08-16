Обжаловано продление ареста экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Правозащитники подали жалобу на продление ареста экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Ранее адвокаты заявили, что Ракова признала вину по делу о хищениях и дает показания по делу. Суд продлил ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября.
До этого суд перевел под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева, проходящего по этому же делу о хищениях. Он также признал вину, погасил ущерб и дал показания еще на двух соучастников, которые ранее в деле не фигурировали.
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