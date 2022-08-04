Суд оставил экс-замминистра Марину Ракову в СИЗО

Тверской суд Москвы отказался освобождать из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову. Ранее она признала вину по делу о хищении 21 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

В результате она останется под стражей до 6 октября.

В четверг на заседании адвокат Вячеслав Жуковский рассказал, что Ракова признала вину в хищениях, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб и попросила перевести ее под домашний арест.

Адвокат: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину

До этого суд перевел под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева, проходящего по этому же делу о хищениях. Он также признал вину, погасил ущерб и дал показания еще на двух соучастников, которые ранее в деле не фигурировали.

По версии следствия, Ракова вместе с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, а также замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге вузу был причинен ущерб на 21 миллион рублей.


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