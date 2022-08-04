Суд оставил экс-замминистра Марину Ракову в СИЗО

До этого суд перевел под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева, проходящего по этому же делу о хищениях. Он также признал вину, погасил ущерб и дал показания еще на двух соучастников, которые ранее в деле не фигурировали.

По версии следствия, Ракова вместе с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, а также замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге вузу был причинен ущерб на 21 миллион рублей.



