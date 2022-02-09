СМИ: Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС объявили в розыск по делу Раковой
Директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в октябре прошлого года Корниенко допросили в качестве свидетеля по делу экс-чиновницы. После глава исследовательской лаборатории уехала в Кишинев, ей заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», пишет RT.
По данным источника, следствие считает Корниенко причастной к хищению бюджетных 20 млн рублей, выделенных для федерального проекта «Учитель будущего»: предполагается, что она обналичивала похищенные деньги. По этому же эпизоду проходят Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев.
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