СМИ: Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС объявили в розыск по делу Раковой

Отмечается, что в октябре прошлого года Корниенко допросили в качестве свидетеля по делу экс-чиновницы. После глава исследовательской лаборатории уехала в Кишинев, ей заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», пишет RT.

По данным источника, следствие считает Корниенко причастной к хищению бюджетных 20 млн рублей, выделенных для федерального проекта «Учитель будущего»: предполагается, что она обналичивала похищенные деньги. По этому же эпизоду проходят Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев.

