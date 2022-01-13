«Будет большая кровь»: Кавказовед предостерег Чечню и Ингушетию от «мясорубки»

Президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что зачинщики территориальных споров между Чечней и Ингушетией преследуют свои корыстные интересы.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к народу Ингушетии и дал три дня для предъявления ему конкретных обвинений в контексте территориального спора о приграничных землях двух регионов. Об этом политик заявил в прямом эфире в своем неофициальном Instagram-аккаунте.

«Там такая своя специфика! Там Конституционный суд республик признал, что все территориальные соглашения законны, это решение обжаловали в Конституционном суде РФ, он тоже признал это законным, теперь это опять продолжается… Я думаю, что это повод для атаки на власть – свою или соседней республики, чтобы замутить воду», - отметил кавказовед.