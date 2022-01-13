«Будет большая кровь»: Кавказовед предостерег Чечню и Ингушетию от «мясорубки»

Территориальные споры на Кавказе могут привести к «большой драке», предупредил глава Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

Президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что зачинщики территориальных споров между Чечней и Ингушетией преследуют свои корыстные интересы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к народу Ингушетии и дал три дня для предъявления ему конкретных обвинений в контексте территориального спора о приграничных землях двух регионов. Об этом политик заявил в прямом эфире в своем неофициальном Instagram-аккаунте.

«Там такая своя специфика! Там Конституционный суд республик признал, что все территориальные соглашения законны, это решение обжаловали в Конституционном суде РФ, он тоже признал это законным, теперь это опять продолжается… Я думаю, что это повод для атаки на власть – свою или соседней республики, чтобы замутить воду», - отметил кавказовед.
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Ученый добавил, что такого рода конфликты могут привести к тяжелым последствиям.

«Здесь долгая история, а границы на Кавказе – это всегда может быть большая драка и большая кровь, так что те, кто это ворошит и никак не успокоится, конечно, действуют не на интересы [народа], стабилизацию ситуации и мирное развитие, явно там свои какие-то подводные течения. Они могут быть и внешние, могут быть и внутренние. Надо знать конкретику. Часто ведь эти механизмы вообще скрыты от посторонних глаз, как в Казахстане сейчас: столько версий есть, чтобы в этом разбираться. Может быть, лет через 50 это станет ясным, а пока это сплошная такая вот мясорубка», - пояснил эксперт.

В соседней с Чечней Ингушетии считают незаконным разделение территорий республик. Ранее Кадыров пообещал забрать «оставшиеся села» Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении земель.

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:КазахстанРамзан КадыровКавказЧечняИнгушетия
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