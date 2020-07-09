Депутат Лариса Картавцева отметила важность установки санитайзеров в Москве

Установка санитайзеров в местах наибольшего трафика, возле метро и в крупных транспортных узлах, является доступным и удобным дополнительным способом защиты от инфекции, который оценят пассажиры. Об этом заявила депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья МГД Лариса Картавцева.

По её мнению, практика установки санитайзеров в дальнейшем будет распространяться.

«Это очень удобно. Это бесконтактная обработка рук. Это будет очень здорово, что ты можешь подойти и обработать», - отметила Картавцева.

Вместе с тем депутат призывает москвичей не забывать, что коронавирус пока никуда не исчез и что придерживаться предписанных мер защиты по-прежнему необходимо. Это касается как ношения масок и перчаток, так и соблюдения социальной дистанции, подчеркнула Картавцева.

