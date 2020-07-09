Показатель новых случаев COVID-19 в Москве обновило трёхмесячный минимум

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в российской столице снизился относительно уровня последних дней и стал минимальным с 5 апреля, следует из данных официальной статистики. За минувшие сутки в Москве 568 новых заболевших, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве составляет 227,3 тысячи. Большинство из них — 162 тысячи пациентов — уже вылечились от коронавирусной инфекции, 1173 из них за последние сутки, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на вице-мэра города Анастасию Ракову.

Вместе с тем, в последние дни растёт и число летальных исходов — с 22 за сутки к утру понедельника до 32 к утру четверга.

