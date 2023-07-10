Обязательные занятия по гражданской обороне введут в детских садах Белгородской области

«Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать у детей навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни», - сказал глава региона.



Он добавил, что чем раньше у детей сформируется навык оказания помощи и защиты, тем быстрее к ним придет понимание того, как действовать в кризисных ситуациях.

Занятия предполагается ввести в программу всех образовательных учреждений с 1 сентября этого года, отмечают «Известия».

