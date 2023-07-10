Обязательные занятия по гражданской обороне введут в детских садах Белгородской области
Обязательные занятия по гражданской обороне в школах и детских садах введут в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать у детей навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни», - сказал глава региона.
Он добавил, что чем раньше у детей сформируется навык оказания помощи и защиты, тем быстрее к ним придет понимание того, как действовать в кризисных ситуациях.
Занятия предполагается ввести в программу всех образовательных учреждений с 1 сентября этого года, отмечают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за курса рубля
- Обязательные занятия по гражданской обороне введут в детских садах Белгородской области
- Мирра Андреева вылетела с Уимблдона-2023
- Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»
- Участвующие в СВО иностранцы смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке
- «Вкусно и точка» с 10 июля прекратит бесплатно кормить охранников и уборщиков
- Провокаторов с концерта Арбениной оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- Путин запретил взыскивать долги с жителей новых регионов РФ
- В Совфеде заявили, что Турция становится недружественной России страной
- Будущие контрактники объяснили свое решение участвовать в СВО патриотизмом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru