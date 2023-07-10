Обязательные занятия по гражданской обороне введут в детсадах Белгородской области

В школах и детских садах Белгородской области планируют ввести обязательные занятия по гражданской обороне, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать у детей навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни», - сказал глава региона.

Он добавил, что необходимо формировать у детей умение оказывать помощь и обеспечивать защиту. По словам Гладкова, чем раньше это произойдет, тем скорее дети начнут понимать ход действий в экстренных ситуациях.

Занятия предполагается ввести в программу всех образовательных учреждений с 1 сентября этого года, отмечают «Известия».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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