Обязательные занятия по гражданской обороне введут в детсадах Белгородской области

«Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать у детей навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни», - сказал глава региона.



Он добавил, что необходимо формировать у детей умение оказывать помощь и обеспечивать защиту. По словам Гладкова, чем раньше это произойдет, тем скорее дети начнут понимать ход действий в экстренных ситуациях.

Занятия предполагается ввести в программу всех образовательных учреждений с 1 сентября этого года, отмечают «Известия».

