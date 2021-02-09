Обязательное лицензирование для частных домов престарелых могут ввести в России
В России могут ввести обязательные лицензии для частных домов престарелых, пишут «Известия».
Проект закона об этом разработали в Госсобрании Башкирии. Документ направлен в правительство. Предполагается установить контроль над указанной сферой бизнеса. По словам парламентариев, в настоящее время большинство домов престарелых расположены в неприспособленных и не отвечающих требованиям помещениях.
Инициативу поддерживает Минтруд. В настоящее время из более чем 1,4 тысячи существующих в России организаций такого плана в реестр поставщиков социальных услуг включены 255.
Депутаты Госдумы могут принять законопроект в весеннюю сессию. Если это произойдет, организациям, не входящим в реестр, придется оформить лицензию на свою деятельность с 1 января 2022 года.
Ранее заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский заявил, что частные дома престарелых зачастую не зарегистрированы соответствующим образом, сообщает РИА Новости.
По его словам, если такая организация юридически является частным жилым домом, то у надзорных органов отсутствуют основания для учёта и надзора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Обязательное лицензирование для частных домов престарелых могут ввести в России
- В Танзании как минимум 15 человек погибли от неизвестной болезни
- Юморист Винокур заявил о необходимости дотаций для артистов
- Биткоин побил рекорд, превысив 46 тысяч долларов
- МИД России: тема Навального не касается ни ЕС, ни Испании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru