Обязательное лицензирование для частных домов престарелых могут ввести в России

Инициативу поддерживает Минтруд. В настоящее время из более чем 1,4 тысячи существующих в России организаций такого плана в реестр поставщиков социальных услуг включены 255.

Депутаты Госдумы могут принять законопроект в весеннюю сессию. Если это произойдет, организациям, не входящим в реестр, придется оформить лицензию на свою деятельность с 1 января 2022 года.

Ранее заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский заявил, что частные дома престарелых зачастую не зарегистрированы соответствующим образом, сообщает РИА Новости.

По его словам, если такая организация юридически является частным жилым домом, то у надзорных органов отсутствуют основания для учёта и надзора.

