Пожар, в котором погибли семь человек, возник в частном доме престарелых в Тюмени

В Тюменской области, где в здании заживо сгорели семь человек, работал частный дом престарелых. Об этом сообщает Tekegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.

МЧС выявило в домах престарелых более 1,4 тысячи нарушений пожарной безопасности

Ранее пресс-служба СКР по региону подтвердила гибель семи человек в результате пожара в доме и постройках поселка Боровский. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Расследование происшествия взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ТюменьГибельПожары
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