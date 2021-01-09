Пожар, в котором погибли семь человек, возник в частном доме престарелых в Тюмени
В Тюменской области, где в здании заживо сгорели семь человек, работал частный дом престарелых. Об этом сообщает Tekegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.
Ранее пресс-служба СКР по региону подтвердила гибель семи человек в результате пожара в доме и постройках поселка Боровский. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Расследование происшествия взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.
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