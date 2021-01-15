В МЧС призвали россиян сообщать о частных домах престарелых
Заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский заявил, что частные дома престарелых зачастую не зарегистрированы соответствующим образом, сообщает РИА Новости.
По его словам, если такая организация юридически является частным жилым домом, то у надзорных органов отсутствуют основания для учёта и надзора.
«Зачастую даже соседи не подозревают, что у них на соседнем участке эксплуатируется частный пансионат для престарелых», - сказал замглавы МЧС.
Супруновский призвал граждан, которые знают, где находятся такие объекты, сообщать об этом в МЧС, прокуратуру, органы внутренних дел.
Ранее суд арестовал хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей, сообщает RT. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц».
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