Обязательное использование русского языка в рекламе отменили в Казахстане

Депутаты приняли соответствующее решение на пленарном заседании в среду. Теперь поправки, ранее дополненные сенатом (верхней палатой), считаются принятыми парламентом и будут направлены на подпись президенту.

По действующему законодательству вывески, реклама и прочая визуальная информация должны быть представлены на казахском, русском, при необходимости — на других языках. Однако в мажилисе предложили излагать традиционные исторически-сложившиеся казахские названия административно-территориальных единиц, населенных пунктов и других географических объектов, бланки и вывески на государственном казахском языке. При этом депутаты допускали, что при необходимости визуальную информацию можно переводить на русский и другие языки.

