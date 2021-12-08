Обязательное использование русского языка в рекламе отменили в Казахстане
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял изменения и дополнения в проект поправок по вопросам визуальной информации, закрепляющий необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты приняли соответствующее решение на пленарном заседании в среду. Теперь поправки, ранее дополненные сенатом (верхней палатой), считаются принятыми парламентом и будут направлены на подпись президенту.
По действующему законодательству вывески, реклама и прочая визуальная информация должны быть представлены на казахском, русском, при необходимости — на других языках. Однако в мажилисе предложили излагать традиционные исторически-сложившиеся казахские названия административно-территориальных единиц, населенных пунктов и других географических объектов, бланки и вывески на государственном казахском языке. При этом депутаты допускали, что при необходимости визуальную информацию можно переводить на русский и другие языки.
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