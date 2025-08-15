Объявлены финалисты конкурса «Культурная столица России - 2027»
В финал конкурса «Культурная столица России - 2027» вышли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Об этом заявил председатель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков.
Он отметил, что теперь финалистам предстоит подготовить финальные презентации «своих амбиций и своего видения будущего развития регионов».
Замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская, в свою очередь, отметила, что в народном голосовании, которое завершилось 5 августа, победу одержал Челябинск, получивший 44 тысячи голосов.
Город, который получит звание «Культурной столицы России - 2027», назовут 14 декабря.
Ранее победителем конкурса «Культурная столица России - 2025» стал город Грозный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе в Краснодаре
- Россиянам назвали выгодные компании для покупки акций накануне встречи Путина и Трампа
- Объявлены финалисты конкурса «Культурная столица России - 2027»
- Минюст признал иноагентом публициста Марка Солонина
- «С нетерпением жду встречи»: Трамп созвонился с Лукашенко
- Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома
- Захарова назвала спартанскими условия, созданные на Аляске для журналистов из РФ
- Экс-директор парка «Патриот» получил пять лет колонии по делу о хищении
- Трамп исключил вступление Украины в НАТО
- Как результаты саммита на Аляске «взвинтят» индекс Мосбиржи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru