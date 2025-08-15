Объявлены финалисты конкурса «Культурная столица России - 2027»

В финал конкурса «Культурная столица России - 2027» вышли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Об этом заявил председатель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков.

Омск получил звание «Культурная столица 2026 года»

Он отметил, что теперь финалистам предстоит подготовить финальные презентации «своих амбиций и своего видения будущего развития регионов».

Замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская, в свою очередь, отметила, что в народном голосовании, которое завершилось 5 августа, победу одержал Челябинск, получивший 44 тысячи голосов.

Город, который получит звание «Культурной столицы России - 2027», назовут 14 декабря.

Ранее победителем конкурса «Культурная столица России - 2025» стал город Грозный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: Соцсети/Сочи (аэропорт)
