Омск получил звание «Культурная столица 2026 года»
Омск получил статус Культурной столицы России 2026 года. Об этом сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.
«Вместе с большой командой Омской области, супругой Аленой и дочерью Сашей... в Москве рассказали о нашем любимом Омске. Наш Омск — лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий!» — написал губернатор в Telegram.
Ранее в Москве прошла церемония федерального конкурса среди городов России на звание «Культурная столица». В получившем этот статус Омске в 2026 году пройдет детский международный театральный фестиваль «Зажигаем звезды в Сибири», шесть крупных международных и всероссийских театральных смотров, Всемирный этнокультурный форум, «Федеральный сабантуй-2026».
В текущем году культурной столицей России стал Нижний Новгород, обладатель звания в 2025-м — Грозный, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
- Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
- Россиянам назвали самые опасные неисправности в автомобиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru