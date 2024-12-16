Омск получил звание «Культурная столица 2026 года»

Омск получил статус Культурной столицы России 2026 года. Об этом сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.

«Вместе с большой командой Омской области, супругой Аленой и дочерью Сашей... в Москве рассказали о нашем любимом Омске. Наш Омск — лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий!» — написал губернатор в Telegram.

Ранее в Москве прошла церемония федерального конкурса среди городов России на звание «Культурная столица». В получившем этот статус Омске в 2026 году пройдет детский международный театральный фестиваль «Зажигаем звезды в Сибири», шесть крупных международных и всероссийских театральных смотров, Всемирный этнокультурный форум, «Федеральный сабантуй-2026».

В текущем году культурной столицей России стал Нижний Новгород, обладатель звания в 2025-м — Грозный, пишет Ura.ru.

