Объявлено, когда начнётся суд над Ефремовым
Прокуратура российской столицы утвердила сегодня обвинительное заключение по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое устроил ц центре Москвы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актёр Михаил Ефремов. Уголовное дело будет передано в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Артисту грозит заключение в колонию на срок от 5 до 12 лет. Судебный процесс должен открыться в начале августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.
Он уточнил, что родственники погибшего водителя Сергея Захаров намерены также подать гражданские иски. Всего потерпевшими по делу признаны четыре человека - вдова, брат и два сына Захарова.
По материалам следствия, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений.
Ранее телеведущая Ксения Собчак высказал предположение, что адвокаты актера могут построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН усомнился в верности такой теории.
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