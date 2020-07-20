Объявлено, когда начнётся суд над Ефремовым

Он уточнил, что родственники погибшего водителя Сергея Захаров намерены также подать гражданские иски. Всего потерпевшими по делу признаны четыре человека - вдова, брат и два сына Захарова.

По материалам следствия, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений.

Ранее телеведущая Ксения Собчак высказал предположение, что адвокаты актера могут построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН усомнился в верности такой теории.

