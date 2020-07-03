«Давят на невменяемость»: Психолог о «невиновности» Ефремова
Психолог, физиогномист объяснила в эфире НСН, с чем может быть связано такое изменение позиции Ефремова.
Актер Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель автомобиля. Об этом, как передает «Москва 24» сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, Ефремов, который ранее выказал готовность возместить ущерб родственникам погибшего, имел в виду не «возместить», а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина. От подробных комментариев адвокат отказался, однако позже заявил, что его слова о невиновности клиента неправильно поняли.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова объяснила в эфире НСН, с чем может быть связано такое изменение позиции Ефремова.
«Ему, безусловно, нужна психологическая помощь, чтобы это пережить. Помните то обращение к потерпевшим, к людям вообще, которое он записал. Там он был очень потерян, растерян, у него было просто ужасное состояние. Жесточайшая депрессия. Сейчас же такие заявления создают впечатление, что адвокат хочет максимальный срок. Мне кажется, это с подачи адвоката, что Ефремова так бросает из стороны в сторону. Не может просто так он заявить такие вещи. Это какая-то невменяемость. Может, они на невменяемость давят? Идет явная игра», - сказала Филатова.
Ранее телеведущая Ксения Собчак предположила, что адвокат актера Эльман Пашаев «будет выстраивать защиту таким образом, что обвинению нужно будет доказать, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов». Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН оценил такой сценарий защиты Ефремова.
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