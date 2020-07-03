«Давят на невменяемость»: Психолог о «невиновности» Ефремова

Актер Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель автомобиля. Об этом, как передает «Москва 24» сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, Ефремов, который ранее выказал готовность возместить ущерб родственникам погибшего, имел в виду не «возместить», а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина. От подробных комментариев адвокат отказался, однако позже заявил, что его слова о невиновности клиента неправильно поняли.

Психолог, физиогномист Светлана Филатова объяснила в эфире НСН, с чем может быть связано такое изменение позиции Ефремова.