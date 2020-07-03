Адвокат усомнился в теории Собчак о новой стратегии защиты Ефремова

«Углубляться в позицию защиты я не в праве. Но если отстраниться от конкретного ДТП, как в принципе все происходит. Есть свидетельские показания очевидцев, которые видели, что субъект, в данном случае водитель, выходит из машины. Некоторые даже утверждают, что вытаскивали его из машины. Это первое. Второе – безусловно, отпечатки пальцев. Берут образцы ДНК того, кто находился за рулем. Выясняют, в каком состоянии находился человек, алкогольном, наркотическом. Видеокамеры отслеживают: вышел оттуда, сел туда, поехал. Можно продолжать до бесконечности. На мой взгляд, когда все так очевидно, грех что-то отрицать. Но окончательную точку в этом деле поставит суд», - подчеркнул юрист.

«Мы не в праве осуждать или оценивать позицию того или иного лица. Это их право. Чисто по-человечески это вызывает как минимум удивление. А представьте, какая сейчас реакция у потерпевших, которые лишились отца, брата, сына. Мама, которой под 80 лет. Представляете, каково ей слышать это все?» - добавил Харламов.

Ранее стало известно, что Ефремов якобы не признает вину в смертельном ДТП в центре Москвы - об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев. Позже защитник заявил, что его слова неправильно поняли.

