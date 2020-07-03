Адвокат усомнился в теории Собчак о новой стратегии защиты Ефремова

Доказать, что артист не находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП, практически невозможно

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, может построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала телеведущая Ксения Собчак после сообщение о том, что Ефремов отказался признавать вину за ДТП.

Собчак предположила, что адвокат актера Эльман Пашаев «будет выстраивать защиту таким образом, что обвинению нужно будет доказать, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов». «Без комментариев. Адвокат Ефремова у меня давно вызывал много вопросов», - резюмировала журналистка.

Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН оценил такой сценарий защиты Ефремова.

Отказавшемуся от вины Ефремову грозит максимальный срок

«Углубляться в позицию защиты я не в праве. Но если отстраниться от конкретного ДТП, как в принципе все происходит. Есть свидетельские показания очевидцев, которые видели, что субъект, в данном случае водитель, выходит из машины. Некоторые даже утверждают, что вытаскивали его из машины. Это первое. Второе – безусловно, отпечатки пальцев. Берут образцы ДНК того, кто находился за рулем. Выясняют, в каком состоянии находился человек, алкогольном, наркотическом. Видеокамеры отслеживают: вышел оттуда, сел туда, поехал. Можно продолжать до бесконечности. На мой взгляд, когда все так очевидно, грех что-то отрицать. Но окончательную точку в этом деле поставит суд», - подчеркнул юрист.

«Мы не в праве осуждать или оценивать позицию того или иного лица. Это их право. Чисто по-человечески это вызывает как минимум удивление. А представьте, какая сейчас реакция у потерпевших, которые лишились отца, брата, сына. Мама, которой под 80 лет. Представляете, каково ей слышать это все?» - добавил Харламов.

Ранее стало известно, что Ефремов якобы не признает вину в смертельном ДТП в центре Москвы - об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев. Позже защитник заявил, что его слова неправильно поняли.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:Ксения СобчакЗащитаДТПМихаил Ефремов
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