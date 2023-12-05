Объявленный в международный розыск ресторатор Орлов сообщил, что находится в Лондоне

По его словам, объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, поскольку он считал, что разбирательство по делу является сугубо гражданско-правовым иском. Как отметил Орлов, сейчас его адвокаты разбираются с этим вопросом.

В конце ноября Орлова объявили в международный розыск, против него возбудили уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Тогда отмечалось, что Орлов, продавший российскую часть холдинга Bulldozer Group ближневосточным инвесторам, развивает зарубежные проекты, в частности, в ОАЭ и США. Также он работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, напоминает RT.

