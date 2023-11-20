Основателя сетей «Ёрш» и «Тануки» объявили в международный розыск

Российского ресторатора, основателя сетей «Ёрш» и «Тануки» Александра Орлова объявили в международный розыск, против него возбудили уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Соответствующая информация размещена в базе данных МВД России.

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Кроме того, в пресс-службе Тверского суда города Москвы агентству ТАСС сообщили, что следствие потребовало избрать в отношении Орлова меру пресечения в виде заочного ареста. Дата рассмотрения ходатайства в суде неизвестна.

Расследованием дела занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. По данным следствия, действия фитнес-центра «Меркурий фитнес», принадлежащего Орлову и находящегося на территории «Москвы-Сити», причинили арендодателю ущерб на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Отмечается, что сейчас Орлов, продавший российскую часть холдинга Bulldozer Group ближневосточным инвесторам, развивает зарубежные проекты, в частности, в ОАЭ и США. Также он аботает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса, выдавшего ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Личная страница Александра Орлова в соцсетях
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