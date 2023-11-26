МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Стоуна

Министерство внутренних дел России объявило в розыск пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна.

Meta* внесена в реестр экстремистских организаций Минюста РФ

Соответствующая информация появился в базе ведомства.

Стоун разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно в базе не уточняется.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявил, что сейчас нет предпосылок для разблокировки в России Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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