МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Стоуна
26 ноября 202313:14
Министерство внутренних дел России объявило в розыск пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна.
Соответствующая информация появился в базе ведомства.
Стоун разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно в базе не уточняется.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявил, что сейчас нет предпосылок для разблокировки в России Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta), передает «Радиоточка НСН».
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- МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Стоуна
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru