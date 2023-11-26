МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Стоуна

Соответствующая информация появился в базе ведомства.

Стоун разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно в базе не уточняется.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявил, что сейчас нет предпосылок для разблокировки в России Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta), передает «Радиоточка НСН».

