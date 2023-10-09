Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»

Уточняется, что лифтбек «Москвич 6» доступен в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес». При этом двигатель пока один - это турбированный 1,5-литровый агрегат на 136 л.с. (200 Нм), который сочетается с вариатором.

«Версии с двигателем GDI появится позже», - уточнили в пресс-службе компании.

В базовой комплектации у лифтбека «Москвич 6» имеются полностью светодиодная оптика, подогрев передних сидений, мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном, камер заднего вида, датчики парковки и бесключевой доступ.

Ранее несколько десятков российских компаний, в том числе автозаводы АвтоВАЗ и «Москвич», попали под санкции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».