Средний «китаец»: Автоэксперты оценили перспективы «Москвича 6»

В понедельник, 4 сентября на заводе «Москвич» запустили серийную сборку новой модели – седана «Москвич 6». Он будет доступен в трех комплектациях и в пяти цветах: черном, белом, сером, красном и синем. У новой модели будет просторный салон и вместительный багажник объёмом 540 л, продажи начнутся в конце октября, пообещал производитель. Ян Хайцеэр считает, что свою нишу этот автомобиль найдет быстро – ведь предыдущие версии «Москвичей» были с менее востребованными кузовами.

«У нас с седанами пока не всё хорошо, к нам завезли преимущественно кроссоверы. Совершенно очевидно, что в такой услуге, как такси, в приоритете скорее всего седан, нежели кроссовер. Всё будет зависеть от цены, если цена будет доступная для людей, то его будут покупать, если нет, то разведут руками, главное, чтобы цена соответствовала качеству», - отметил он.

Эксперт предполагает, что цена «Москвичей 6» будет сопоставима с другими моделями бренда.

«Цена будет вполне себе «уверенная», учитывая машины, которые уже выпускаются: базовый «Москвич 3» стоит 2 200 000 рублей, а электрический – 4 000 000 рублей», - заявил он.