Средний «китаец»: Автоэксперты оценили перспективы «Москвича 6»
Новый «Москвич 6» не удивит ни внешним видом, ни комплектацией и будет «китайцем» с прикрученными в России колесами, но конкуренция на рынке вырастет, заявил НСН автоэксперт Хайцеэр.
Запущенный в серию седан «Москвич 6» будет популярен у таксистов, перспективы массового спроса будут зависеть от цены на автомобиль, ничем не отличающийся от китайских иномарок, заявил в интервью НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
В понедельник, 4 сентября на заводе «Москвич» запустили серийную сборку новой модели – седана «Москвич 6». Он будет доступен в трех комплектациях и в пяти цветах: черном, белом, сером, красном и синем. У новой модели будет просторный салон и вместительный багажник объёмом 540 л, продажи начнутся в конце октября, пообещал производитель. Ян Хайцеэр считает, что свою нишу этот автомобиль найдет быстро – ведь предыдущие версии «Москвичей» были с менее востребованными кузовами.
«У нас с седанами пока не всё хорошо, к нам завезли преимущественно кроссоверы. Совершенно очевидно, что в такой услуге, как такси, в приоритете скорее всего седан, нежели кроссовер. Всё будет зависеть от цены, если цена будет доступная для людей, то его будут покупать, если нет, то разведут руками, главное, чтобы цена соответствовала качеству», - отметил он.
Эксперт предполагает, что цена «Москвичей 6» будет сопоставима с другими моделями бренда.
«Цена будет вполне себе «уверенная», учитывая машины, которые уже выпускаются: базовый «Москвич 3» стоит 2 200 000 рублей, а электрический – 4 000 000 рублей», - заявил он.
По мнению собеседника НСН, новая модель по своей сборке не будет отличаться оригинальностью, однако её выпуск может подстегнуть конкуренцию на авторынке и поспособствовать снижению цен.
«Не открою Америку, если скажу, что эти машины весьма и весьма похожи. Это типичный среднестатистический китайский автомобиль без каких-либо выдающихся свойств и внешних данных. Его локализация находится пока на уровне прикручивания колёс. Насколько, это пойдёт дальше, насколько локализация будет забирать всё больше и больше в процентном отношении от этого автомобиля… Посмотрим. Пока каких-то грандиозных успехов от его собратьев мы не видим. Ну, все машины хороши, выбирай на вкус. Чем больше автомобилей будет, тем активнее будет конкуренция, соответственно, возможно, это отразится на цене. От конкуренции выигрывает покупатель», - заключил Ян Хайцеэр.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил НСН, что подорожание автомобилей «Москвич» не привело к сокращению спроса, поскольку дефицит на рынке пока что не перекрыт полностью.
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