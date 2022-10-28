Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня народного единства

По её словам, государственный праздник, коим является День народного единства, выпадает на пятницу, 4 ноября. Так как в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут с 31 октября по 3 ноября.

Нечаева подчеркнула, что отдыхать граждане РФ будут с 4 по 6 ноября, а рабочее время в четверг, должно быть сокращено на один час, так как 3 ноября считается предпраздничным днём.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в парламент законопроект об объявлении нерабочим Дня семьи, любви и верности 8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».