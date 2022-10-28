Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня народного единства
Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что первая рабочая неделя ноября будет короткой, сообщает РИА Новости.
По её словам, государственный праздник, коим является День народного единства, выпадает на пятницу, 4 ноября. Так как в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут с 31 октября по 3 ноября.
Нечаева подчеркнула, что отдыхать граждане РФ будут с 4 по 6 ноября, а рабочее время в четверг, должно быть сокращено на один час, так как 3 ноября считается предпраздничным днём.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в парламент законопроект об объявлении нерабочим Дня семьи, любви и верности 8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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