Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня народного единства

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что первая рабочая неделя ноября будет короткой, сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили сделать День знаний выходным

По её словам, государственный праздник, коим является День народного единства, выпадает на пятницу, 4 ноября. Так как в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут с 31 октября по 3 ноября.

Нечаева подчеркнула, что отдыхать граждане РФ будут с 4 по 6 ноября, а рабочее время в четверг, должно быть сокращено на один час, так как 3 ноября считается предпраздничным днём.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в парламент законопроект об объявлении нерабочим Дня семьи, любви и верности 8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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