Съемки американской версии «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера стартуют в декабре

По информации СМИ, события нового шоу развернутся в той же вселенной, что и оригинал, только местом действия станет США.

Отмечается, что сериал уже получил название — «Игра в кальмара: Америка». Шоураннером проекта выступит Дэвид Финчер — автор культовых фильмов «Семь» и «Бойцовский клуб». Релиз сериала ожидается не раньше 2027 года.

Накануне, 27 июня, вышел финальный сезон сериала «Игра в кальмара», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря 2024 года. В первом 456 участников сражались за выживание в смертельных конкурсах и большой денежный приз. Победителем стал игрок Ки Хун под номером 456 в исполнении актера из Южной Кореи Ли Джон Джэ.

