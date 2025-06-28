Съемки американской версии «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера стартуют в декабре
Съемки американской версии культового корейского сериала «Игры в кальмара» стартуют в Лос-Анджелесе в декабре, пишет издание What's on Netflix.
По информации СМИ, события нового шоу развернутся в той же вселенной, что и оригинал, только местом действия станет США.
Отмечается, что сериал уже получил название — «Игра в кальмара: Америка». Шоураннером проекта выступит Дэвид Финчер — автор культовых фильмов «Семь» и «Бойцовский клуб». Релиз сериала ожидается не раньше 2027 года.
Накануне, 27 июня, вышел финальный сезон сериала «Игра в кальмара», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря 2024 года. В первом 456 участников сражались за выживание в смертельных конкурсах и большой денежный приз. Победителем стал игрок Ки Хун под номером 456 в исполнении актера из Южной Кореи Ли Джон Джэ.
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