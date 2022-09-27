Объявлена дата старта продаж iPhone 14 Pro в России

Сеть re:Store, являющаяся официальным дилером Apple в России, объявила, что старт продаж новой модели iPhone 14 Pro в РФ назначен на 30 сентября.

В России новые iPhone 14 стали продавать за 500 тысяч рублей

Самый доступный iPhone 14 Pro с памятью на 128 Гб оценили в 119 900 рублей, топовый iPhone 14 Pro Max с 1 Тб памяти на борту обойдётся в 184 990 рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге у продавца похитили шесть смартфонов, в том числе четыре iPhone 14 Pro Max, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Скриншот с видео / презентация Apple
ТЕГИ:РоссияСмартфоныAppleIphone
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