Объявлена дата старта продаж iPhone 14 Pro в России
27 сентября 202218:11
Сеть re:Store, являющаяся официальным дилером Apple в России, объявила, что старт продаж новой модели iPhone 14 Pro в РФ назначен на 30 сентября.
Самый доступный iPhone 14 Pro с памятью на 128 Гб оценили в 119 900 рублей, топовый iPhone 14 Pro Max с 1 Тб памяти на борту обойдётся в 184 990 рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге у продавца похитили шесть смартфонов, в том числе четыре iPhone 14 Pro Max, сообщают «Невские новости».
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru