В России новые iPhone 14 стали продавать за 500 тысяч рублей

Некоторые продавцы заявляют, что предлагаемые ими iPhone 14 были приобретены в других странах, например, в Финляндии и ОАЭ, находятся в Москве и доступны для самовывоза.



Также авторы объявлений готовы привезти смартфоны под заказ.

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями. Стоимость нового iPhone 14 составит $799, iPhone 14 Plus – $899. Новинки поступят в продажу 16 сентября и 7 октября, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».