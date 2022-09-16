В России новые iPhone 14 стали продавать за 500 тысяч рублей
Россияне смогут приобрести новые смартфоны iPhone 14 по цене от 90 тысяч до 550 тысяч рублей, в зависимости от версии и размера памяти. Соответствующие предложения появились на российских сайтах объявлений.
Некоторые продавцы заявляют, что предлагаемые ими iPhone 14 были приобретены в других странах, например, в Финляндии и ОАЭ, находятся в Москве и доступны для самовывоза.
Также авторы объявлений готовы привезти смартфоны под заказ.
Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями. Стоимость нового iPhone 14 составит $799, iPhone 14 Plus – $899. Новинки поступят в продажу 16 сентября и 7 октября, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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