В России новые iPhone 14 стали продавать за 500 тысяч рублей

Россияне смогут приобрести новые смартфоны iPhone 14 по цене от 90 тысяч до 550 тысяч рублей, в зависимости от версии и размера памяти. Соответствующие предложения появились на российских сайтах объявлений.

Эксперт назвал покупку iPhone 14 в России «налогом на глупость»

Некоторые продавцы заявляют, что предлагаемые ими iPhone 14 были приобретены в других странах, например, в Финляндии и ОАЭ, находятся в Москве и доступны для самовывоза.

Также авторы объявлений готовы привезти смартфоны под заказ.

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями. Стоимость нового iPhone 14 составит $799, iPhone 14 Plus – $899. Новинки поступят в продажу 16 сентября и 7 октября, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скриншот с YouTube (презентация Apple)
ТЕГИ:РоссияСмартфоныAppleIphone
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры