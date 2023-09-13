Объявлен старт приема заявок на соискание экологических премий правительства Москвы
Отбор лучших работ и проектов будет проводиться с учетом их новизны, инновационных подходов и экологических эффектов.
Прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы начался в столице. Он продлится с 13 сентября по 12 ноября 2023 года.
В течение двух месяцев у представителей бизнеса, промышленных предприятий, корпораций, образовательных учреждений, экологических организаций, проектных организаций есть возможность заявиться на премии со своими проектами.
Предусмотрено два конкурса - в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города. Их ежегодно проводит Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. По итогам конкурсов вручаются экологические премии.
Премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий поощряют проекты, направленные на сохранение, восстановление и развитие зеленых зон столицы.
Для сотрудников проектных организаций предусмотрено три премии по 100 тысяч рублей, для представителей образовательных учреждений — еще три премии по 70 тысяч рублей.
Премию в области охраны окружающей среды вручают за проекты, нацеленные на популяризацию экологического образования и просвещения, укрепление экологических ценностей в обществе.
Присуждается четырех номинациях:
- «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»;
- «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»;
- «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»;
- «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».
В каждой из четырех номинаций предусмотрено две награды за первое место по 200 тысяч рублей и по две за второе место в размере 100 тысяч рублей.
Экологические премии вручаются на протяжении более 10 лет. За это время наградами отмечены свыше 100 полезных и интересных инициатив в сфере экологии и климата. Это не только престижная площадка для экологов, но и возможность заявить о себе, предложить пути решения экологических проблем, получить независимую оценку экспертов и обменяться с коллегами опытом.
Лауреатов премий определит экспертное жюри, ориентируясь на наличие инновационных решений и применение природосберегающих технологий.
Будут учтены актуальность и новизна проектов, социальный эффект. Эксперты также оценят финансовую реализацию и привлечение к участию в работе молодых специалистов до 35 лет.
Ознакомиться с подробными условиями, проектами лауреатов прошлых лет, а также подать заявку можно на сайте.
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