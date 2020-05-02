Объявлен размер штрафа для нарушителей масочного режима в Подмосковье
Штраф на пребывание на улице без маски в Московской области составит 4 тысячи рублей. Отслеживать предписанный режим будут сотрудники МВД, в том числе Госавтоинспекции. Об этом информирует пресс-службы губернатора региона, передает ТАСС.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьёв ввёл так называемый «масочный режим» в области, начиная с 12 мая. До этого, в отрезок времени с 1 по 11 мая всем жителям было настоятельно рекомендовано надевать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и в общественном транспорте.
С 12 мая за отсутствие маски граждан будут штрафовать. В Московской области на сегодня зарегистрировано 13 314 случаев заболевания COVID-19, скончались 110 человек. Выздоровели и выписались 507 пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
124 тыс.+9 623 / сут.
Умерли
1 222+53 / сут.
Выздоровели
15 013+1 793 / сут.
- Эпидемиолог опроверг необходимость в спецконтейнерах для масок и перчаток
- Объявлен размер штрафа для нарушителей масочного режима в Подмосковье
- Врачи разошлись во мнении о начале пандемии коронавируса в России
- Российских военных не пустили в Боснию для дезинфекции Мостара
- Минздрав: ситуация с коронавирусом в РФ пока не стабилизировалась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru