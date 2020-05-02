Объявлен размер штрафа для нарушителей масочного режима в Подмосковье

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьёв ввёл так называемый «масочный режим» в области, начиная с 12 мая. До этого, в отрезок времени с 1 по 11 мая всем жителям было настоятельно рекомендовано надевать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и в общественном транспорте.

С 12 мая за отсутствие маски граждан будут штрафовать. В Московской области на сегодня зарегистрировано 13 314 случаев заболевания COVID-19, скончались 110 человек. Выздоровели и выписались 507 пациентов.

