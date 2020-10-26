Учёные объяснили бессимптомное течение заболевания коронавирусом
Бессимптомное течение заболевания коронавирусом можно объяснить толерантностью организма к этому вирусу, пишет газета «Известия».
В этом случае иммунная система воспринимает вирус как часть организма и не пытается с ним бороться, а потому нет повышения температуры и других признаков заболевания, приводит издание слова и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Васина.
Он пояснил, что организм может или быстро избавиться от самого вируса, чтобы он не запустил нежелательные процессы в организме, или же уменьшить повреждения, которые вызывает заболевание. Подобные реакции ранее были описаны для холеры и туберкулеза.
Ранее американские и британские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона заявили об ухудшении умственной деятельности и неврологических проблемах, которые возникают у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также сообщалось, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезни Альцгеймера и Паркинсона. В препринте на medRxiv бразильские ученые сообщили, что обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы и создавать повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.
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