Учёные объяснили бессимптомное течение заболевания коронавирусом

Бессимптомное течение заболевания коронавирусом можно объяснить толерантностью организма к этому вирусу, пишет газета «Известия».

В этом случае иммунная система воспринимает вирус как часть организма и не пытается с ним бороться, а потому нет повышения температуры и других признаков заболевания, приводит издание слова и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Васина.

Он пояснил, что организм может или быстро избавиться от самого вируса, чтобы он не запустил нежелательные процессы в организме, или же уменьшить повреждения, которые вызывает заболевание. Подобные реакции ранее были описаны для холеры и туберкулеза.