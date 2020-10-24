Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

В целом по России стабилизация с коронавирусной инфекцией ожидается минимум через месяц.

«Снижение уровня заболеваемости будет только после Нового года», — заявил Тимаков.

По его мнению, необходимо сосредоточиться не на статистике заболеваемости, а на количестве госпитализаций и оценке эффективности системы здравоохранения.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозирует в феврале-марте 2021 года, сообщает ТАСС.



