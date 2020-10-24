Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве положение дел с COVID-19 стабилизируется через одну-две недели, заявил инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

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В целом по России стабилизация с коронавирусной инфекцией ожидается минимум через месяц.

«Снижение уровня заболеваемости будет только после Нового года», — заявил Тимаков.

По его мнению, необходимо сосредоточиться не на статистике заболеваемости, а на количестве госпитализаций и оценке эффективности системы здравоохранения.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозирует в феврале-марте 2021 года, сообщает ТАСС.


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ФОТО: pixabay.com
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