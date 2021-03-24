Обвиняемый во взятках глава «Биотэк» назвал версии своего преследования
Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель сообщил о предполагаемых причинах своего уголовного преследования. Об этом пишет «Коммерсант».
Уголовное расследовании в свою сторону Шпигель назвал «заказом» и заявил, что его захотели «выкинуть с рынка» из-за растущей прибыли.
Предприниматель также добавил, что годом ранее оперативник ФСБ якобы предложил ему передать контрольный пакет акций своего бизнеса. По словам Шпигеля, он отказался от «крыши», и это стало причиной уголовного расследования.
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