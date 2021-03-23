Суд отправил экс-сенатора Шпигеля в СИЗО
Басманный суд Москвы назначил обвиняемому в даче взяток в особо крупном размере экс-сенатору Шпигелю меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Об этом пишет РБК.
Ранее суд также арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также были арестованы замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федор Федотов, супруга бизнесмен Евгения Шпигель, гендиректор компании «Фармация» входящей в «Биотэе» Антон Колосков и водитель представительства области Геннадий Марков.
По версии следствия, Шпигель с января по сентябрь 2020 года передал губернатору Пензенской области 20 миллионов рублей наличными, автомобиль mercedes Benz и часы Breguet. При обыске следователи обнаружили у Белозерцова 300 миллионов рублей наличными.
В СКР сообщили, что Шпигель передал губернатору взятку для получения покровительства при участии в конкурсах на госзакупки лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений задравоохранения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- Совет ООН по правам человека призвал отказаться от давления односторонними санкциями
- Евросоюз планирует применить к AstraZeneca юридические меры за задержку вакцин
- Суд отправил экс-сенатора Шпигеля в СИЗО
- СК РФ проверит высказывания скопинского маньяка в СМИ
- Путин сделал прививку от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru