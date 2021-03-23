Суд отправил экс-сенатора Шпигеля в СИЗО

Басманный суд Москвы назначил обвиняемому в даче взяток в особо крупном размере экс-сенатору Шпигелю меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Об этом пишет РБК.

Ранее суд также арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также были арестованы замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федор Федотов, супруга бизнесмен Евгения Шпигель, гендиректор компании «Фармация» входящей в «Биотэе» Антон Колосков и водитель представительства области Геннадий Марков.

По версии следствия, Шпигель с января по сентябрь 2020 года передал губернатору Пензенской области 20 миллионов рублей наличными, автомобиль mercedes Benz и часы Breguet. При обыске следователи обнаружили у Белозерцова 300 миллионов рублей наличными.